Наибольшую активность РФ проявляет в части Черного моря, где находятся незаконно захваченные месторождения нефти и газа, - замминистра обороны Петренко

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Вопрос, касающийся морских акваторий Азовского и Черного морей является сложным. Российская Федерация на постоянной основе под предлогом учений блокирует значительные акватории, особой является активность Российской Федерации в западной части Черного моря, а именно вокруг незаконно захваченных наших месторождений нефти и газа на подводном шельфе, который постоянно охраняется силами и средствами Черноморского флота. И то, что касается наших исключительно экономических зон, также постоянно под контролем боевых кораблей Российской Федерации", - отметил он.

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По словам замминистра, контроль прохода Керченского пролива остается прерогативой Российской Федерации, а тем самым нарушается международное право относительно свободного гражданского судоходства.

"В то же время, для охраны экономической деятельности наших портов в Бердянске и Мариуполе развернут комплект сил и средств ВМС ВС Украины, который выполняет задания, позволяющие исключить угрозы, которые могут возникать с морского направления", - отметил он.

Анатолий Петренко подчеркнул, что для военно-морской активности Украины значимым является факт повышения интенсивности пребывания иностранных кораблей в украинских портах портах и ​​в акватории Черного моря.

"Вчера в Одессе завершил пребывание корабль ВМС Великобритании, который уже второй раз за последние пять месяцев приходит к нам. За это время у нас также находилась постоянная военно-морская группа НАТО в составе двух фрегатов Испании и Канады, был также ракетный эсминец США", - сообщил он.

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По словам заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции, это позволяет решать три основные задачи: во-первых, это является фактором сдерживания, балансировки того доминирующего военно-морского присутствия, которое есть у Российской Федерации в Черном море. Во-вторых, это помощь отечественным Военно-Морским силам в образовании и подготовке, ведь каждый раз проходят мероприятия, как с курсантами Одесской академии, так и с офицерами Командования ВМС, что позволяет повышать их профессиональные навыки. И третье - это то, что касается собственно выполнения задач оборонной реформы по развертыванию новых органов управления ВМС и созданию тех военно-технических возможностей, которые позволят реагировать на угрозы с морского направления на ранних стадиях их возникновения.