Аналитик Atlantic Council Аслунд призвал Зеленского не встречаться с адвокатом Трампа Джулиани

В частности, по словам Аслунда, юрист президента США вступил за увольнение посла США в Украине Мари Йованович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Руди Джулиани различными интригами добивался увольнения в Украине образцового посла Мари Йованович за две недели, что просто возмущает", - заявил Аслунд.

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Он также отметил, что Джулиани не занимает государственной должности в США, а является частным юристом.

"Руди Джулиани является частным юристом Дональда Трампа. У него нет никакой официальной должности, - говорит аналитик. - Руди Джулиани никогда не смог бы пройти любое одобрение в Конгрессе из-за своих международных клиентов, которых он отказывается назвать", - утверждает он.

Среди клиентов Джулиани Аслунд назвал мэра Харькова Геннадия Кернеса. Аслунд также назвал абсурдными обвинения против бывшего вице-президента Джо Байдена, деятельность которого привлекла внимание Джулиани.

"Единственным моментом является то, что вице-президент Байден вполне в согласии с международным консенсусом, добивался увольнения генерального прокурора Виктора Шокина, который в целом воспринимается как полностью коррумпированный, а во время пребывания в должности генерального прокурора не проводил ни одного серьезного расследования или преследования", - заявил Аслунд, отметив, что нынешний генеральный прокурор Луценко пошел тем же путем.

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Аслунд призвал новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского не встречаться с Джулиани.

Напомним, Джулиани отменил свой визит в Киев под шквалом критики.