Противник за минувшие сутки 11 раз атаковал позиции ОС: ранены двое бойцов, уничтожен один наемник

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник семь раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- из минометов калибров 120 и 82 мм - у населенного пункта Опытное;
- дважды из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка;
- дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Пески;
- из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Пищевик;
- из стрелкового оружия - вблизи города Марьинка.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза:
- из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Новоалександровка;
- дважды из минометов калибра 82 мм - у населенного пункта Золотое-4;
- из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Зайцево.
Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 11 мая один оккупант был уничтожен, еще двое - ранены.
С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил:
- из минометов калибра 120 мм - у населенного пункта Крымское в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север";
- из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Гнутово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются.