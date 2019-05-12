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12.05.19 08:16

Противник за минувшие сутки 11 раз атаковал позиции ОС: ранены двое бойцов, уничтожен один наемник

11 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Противник за минувшие сутки 11 раз атаковал позиции ОС: ранены двое бойцов, уничтожен один наемник

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник семь раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- из минометов калибров 120 и 82 мм - у населенного пункта Опытное;
- дважды из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка;
- дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Пески;
- из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Пищевик;
- из стрелкового оружия - вблизи города Марьинка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза:
- из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Новоалександровка;
- дважды из минометов калибра 82 мм - у населенного пункта Золотое-4;
- из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Зайцево.

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Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 11 мая один оккупант был уничтожен, еще двое - ранены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил:
- из минометов калибра 120 мм - у населенного пункта Крымское в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север";
- из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Гнутово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются.

Противник за минувшие сутки 11 раз атаковал позиции ОС: ранены двое бойцов, уничтожен один наемник 01
Противник за минувшие сутки 11 раз атаковал позиции ОС: ранены двое бойцов, уничтожен один наемник 02

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