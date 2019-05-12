План действий Зеленского на первые 100 дней готов на 95%, - Данилюк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью Liga.net советник Зеленского, экс-министр финансов Владимир Данилюк.

По его словам, программа на первые 100 дней состоит из "приоритетов и путей реализации", а ее готовность он оценивает в 95%.

"Я бы оценил готовность в 95%. Это документ, в котором пошагово расписано, что именно мы собираемся делать... В команде (Зеленского. - Ред.) достаточно людей без опыта воплощения изменений. Они считают, что можно сделать очень многое за очень короткое время. А, когда не удастся реализовать часть обещанного, это приведет к дискредитации президента. Поэтому важна приоритизация. Программа 100 дней - это про приоритеты и пути реализации. Следующий шаг - отбор сильных людей по этим направлениям", - рассказал Данилюк.

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Экс-министр финансов отметил, что приоритетами программы Зеленского является борьба с коррупцией, "наведение порядка в судебной системе", реформу СБУ и создание Службы финансовых расследований, которая возьмет на себя часть функций СБУ и Национальной полиции.