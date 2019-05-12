Украина узнает всех, кто получит паспорт РФ. Усидеть на двух стульях не выйдет, - Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook написал член комитета ВР по нацбезопасности Дмитрий Тымчук (НФ), передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что 7 мая в "ДНР" официально запущен процесс оформления документов для тех, кто хочет получить гражданство РФ по упрощенной процедуре, предусмотренной Указом президента РФ от 24 апреля 2019 года.
"Немало представителей ОРДЛО из числа украинских граждан, желающих получить российское гражданство, искренне надеются на то, что факт получения паспорта РФ удастся скрыть", - отмечает Тымчук и предупреждает, что скрыть эту информацию не удастся.
В качестве примера он приводит копию "паспорта гражданки ДНР" Талакиной В.А., поданного в пакете документов на получения гражданства РФ.
"Виктория Талакина является "любимой женщиной" Дениса Пушилина т.е. его гражданской женой. Также, стоит "поздравить" Пушилина с рождением 13.11.2018 года сына - Талакина Евгения Денисовича, которого записали на фамилию матери", - сообщает подробности нардеп.
"В общем, т.н. "граждане ДНР", кто уже подал документы на гражданство РФ: скоро ждите и свои документы в режиме онлайн. Усидеть на двух стульях - не получится", - резюмирует Тымчук.