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12.05.19 11:54

Российского пропагандиста Доренко могли отравить, - дочери

Полиция запретила выдавать тело пропагандиста для погребения или кремации до тех пор, пока не будет готова химическая экспертиза.

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Полиция Москвы запретила выдавать тело известного российского пропагандиста Сергея Доренко, умершего 9 мая, его вдове. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на радиостанцию "Говорит Москва".

Решение было принято на основании заявления дочерей покойного от первого брака – Ксении и Екатерины Доренко. Они утверждают, что их отец мог быть отравлен.

Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты.

Главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев пояснил, что вскрытие проводилось в день смерти, установлена естественная причина смерти, повторное вскрытие не проводится.

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"Вероятно, документ следует понимать, как необходимость дождаться результатов судебно-химического исследования, которое и так проводится в плановом порядке. Обычно оно занимает три недели, сейчас оно будет максимально ускорено", – сказал Шигеев.

Сергей Доренко скончался вечером 9 мая в возрасте 59 лет. Пропагандист ехал на мотоцикле по центру Москвы и внезапно упал, почувствовав себя плохо.

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