В оккупированном Крыму глушат украинские радиостанции, - правозащитники

К такому выводу пришли эксперты Крымской правозащитной группы, сообщает Цензор.НЕТ. Они в марте–апреле провели мониторинг 13 частот 7 украинских радиостанций, которые получили от Нацсовета по телевидению и радиовещанию Украины разрешение на вещание на территории Северного Крыма из поселков Чонгар и Чаплинка в Херсонской области.

Мониторинг был проведен в 20 пунктах Северного Крыма, расположенных рядом с пунктом пропуска "Чаплинка", при помощи автомагнитол.

Результаты мониторинга показали, что по состоянию на начало апреля 2019 года на семи частотах удалось поймать сигнал двух из этих семи станций (Армия FM, Радио Крым Реалии, Радио НВ, UA Радио "Промінь" (НСТУ), Meydan FM, Перец FM, Стильное, UA: Радио "Культура" (НСТУ) и только в двух населенных пунктах из 20 исследованных.

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Исходя из результатов мониторинга, отметили в КПГ, можно сделать вывод, что в последнее время российские власти Крыма специально заглушают сигнал украинских вещателей, в том числе и путем включения российских радиостанций на тех же самых частотах.