Офицер ВС РФ Виталий Романов стал Героем России за войну в Украине под видом "местного ополченца", - Бутусов. ФОТО

Об этом пишет в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Война в одной стране, а герои войны награждаются в другой, которая якобы не воюет вообще. Вот фотография российского военного преступника капитана Виталия Романова - в настоящее время временно исполняющего обязанности командира танкового батальона 200-й мотострелковой бригады ВС РФ.

Романов - Герой России, утверждает газета Северного флота "На страже Заполярья" и сайт Омского автобронетанкового инженерного института. Но странное дело - описания его "подвига" и упоминаний о его геройстве нет ни в одном другом информационном ресурсе РФ, ни на сайте Минобороны РФ, и даже в базе данных героев России и Советского союза Виталия Романова нет, не признается официально существование "хероя".

Очевидно, Виталий Романов и российские власти скрывают "геройства", потому что Романов в составе 200-й бригады принял участие во вторжении в Украину и боях под Луганском в 2014-м, что точно доказано украинскими исследователями.

200-я бригада участвовала в наступлении российских войск в районе Луганского аэропорта, понесла там потери, в репортажах российских СМИ российских военнослужащих там называли, конечно, "местными ополченцами"", - отмечает журналист.

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