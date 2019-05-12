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12.05.19 13:38

Молния убила мужчину на Львовщине, его супруга в тяжелом состоянии

66-летний мужчина погиб, а его 70-летняя жена госпитализирована от удара молнии 11 мая в городе Сокаль (Львовская область).

молния,гроза

Об этом говорится в сообщении департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел на дачном участке.

Женщина находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Сокальской центральной районной больницы.

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В департаменте напомнили, что по количеству смертельных случаев от стихийных бедствий молния уступает только наводнениям и ежегодно убивает около 100 человек в Европе и столько же в США, а также призвали соблюдать правила безопасного поведения во время грозы.

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