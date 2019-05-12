Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
12.05.19 15:03

Прокуратура России тайком реабилитировала десятки сотрудников НКВД

Прокуратура РФ еще 7 лет тайно реабилитировала десятки сотрудников НКВД, которые участвовали в репрессиях.

Прокуратура России тайком реабилитировала десятки сотрудников НКВД

Об этом стало известно благодаря российскому юристу Александру Бусарову, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Бусаров несколько лет назад задумал доказать, что НКВД была преступной организацией – такой же, как СС и гестапо. Для этого он стал выдавать себя за сторонника Сталина. Бусаров посылал в прокуратуру запросы о реабилитации отъявленных садистов из НКВД – якобы, чтобы вернуть им "доброе имя".

Юрист был поражен, когда узнал, что десятки этих людей уже реабилитированы и без его запроса. В 2012–2013 годах подобных реабилитаций было около 30.

Читайте на Цензор.НЕТ: Охранник главаря террористов "ДНР" Пушилина надел форму НКВД на "парад" в оккупированном Донецке. ФОТО

Узнав о реабилитации палачей, Бусаров повел себя так, как поступил бы на его месте настоящий сталинист. Он стал обращаться в инстанции с требованиями вернуть этим сотрудникам НКВД государственные награды. А когда ему отказывали – писал жалобы в военную прокуратуру. Поток обращений был замечен, и главная военная прокуратура начала частично отменять свои прежние решения о реабилитации сотрудников НКВД.

"Удивительно, что механизм работал безукоризненно. Никто не спросил: "А кто такой этот Бусаров? Почему ему направляются материалы о чекистах без закрытых фамилий, архивные материалы по секретным и совершенно секретным делам? Такие вопросы не возникали. На протяжении нескольких лет я этим занимался совершенно беспрепятственно", – вспоминает Бусаров.

Также на Цензор.НЕТ: "Потомки героев": Полицейские в России сделали фотосессию в форме НКВД. ФОТОрепортаж

Опасаясь разоблачения, юрист в итоге выехал за границу и вывез все документы. "Я просто завалил папки вещами и уехал на машине", – рассказывает он.

Сейчас Бусаров живет в Европе. Он надеется использовать вывезенные документы для того, чтобы доказать, что НКВД была преступной организацией.

"По совокупности судебного материала можно утверждать, что это дело о преступной организации, точно такой же, как СС и гестапо, осужденные на Нюрнбергском процессе. Материалы касаются и центрального руководства, и руководителей периферийных органов, и рядовых сотрудников. Вся эта структура уличена в уничтожении заведомо невиновных людей. Такого суда, как Нюрнбергский процесс, в России не будет, но юридически можно уже говорить, что мы имеем дело с преступной организацией", – считает он.

Читайте также: В Беларуси власти снесли 70 крестов, установленных в память о жертвах сталинских репрессий. ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100