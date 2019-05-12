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12.05.19 15:13

Муженко заявил о взломе своей Facebook-страницы

Страница главы Генштаба ВСУ Виктора Муженко в социальной сети Facebook был взломана. Неизвестные от имени Муженко распространяли на ней информацию "провокационного политического содержания".

Муженко заявил о взломе своей Facebook-страницы

Об этом Виктор Муженко сам сообщил в Facebook после того, как восстановил контроль над страницей, информирует Цензор.НЕТ.

"В очередной раз моя страница была взломана и распространена публикация провокационного политического содержания. Напоминаю всем, военные не вмешиваются в политические процессы в стране. Гибридная война продолжается и мы традиционно будем давать достойный отпор врагу", – написал глава Генштаба ВСУ.

Муженко заявил о взломе своей Facebook-страницы 01

В прошлый раз о попытке взлома своей страницы Муженко заявлял в августе 2017 года. Тогда, по его словам, попытка оказалась неуспешной.

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