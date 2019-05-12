Глава МИД Климкин посетит Брюссель

13-14 мая министр иностранных дел Павел Климкин будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе для участия в мероприятиях по случаю 10-й годовщины основания внешнеполитической инициативы ЕС Восточное партнерство. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

В МИД отметили, что мероприятия к 10-й годовщине Восточного партнерства будут включать "конференцию высокого уровня с участием глав государств и правительств, ужин от имени главы Европейского Совета Дональда Туска, встречу министров иностранных дел стран ВП с представителями Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка по приглашению Комиссара ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнеса Хана".

Действующий президент Петр Порошенко 13 мая встретится с главой Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе.

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