Порошенко хочет уволить уполномоченных АМКУ Загребельскую и Панаиотиди за голосование против Ахметова, - Герус

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По моей информации, Порошенко в эти свои последние дни на посту президента планирует издать указы об увольнении двух государственных уполномоченных Антимонопольного Комитета Украины: Светланы Панаиотиди и Агии Загребельской. Одной из них уже было предъявлено требование написать заявление по собственному желанию", - отметил Герус.

Он напомнил, что это единственные два государственных уполномоченных АМКУ, которые отказались признавать немонополистом компанию ДТЭК Ахметова. Также они единственные, кто проголосовали против разрешения на покупку этой компанией еще двух облэнерго, добавил Герус.

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"Расчет прост - вычистить из Антимонопольного людей, которые занимают независимую и принципиальную позицию. А назначение новых госуполномоченных - это трех-ходовая процедура. Согласно закону назначение происходит Указом президента, но по предложению председателя АМКУ и по представлению премьер-министра. Таким образом, задумка тех, кто поиграл выборы, - создать максимально лояльного к монополистам регулятора и максимально усложнить изменение этого регулятора - а значит, ослабить новоизбранного президента Зеленского. Такие возможные действия Порошенко очевидно выгодны Ахметову, который рассматривает возможность покупки еще пяти облэнерго. А это возможно, только с разрешения АМКУ", - подытожил Герус.

25 апреля проект журналистских расследований "Наші гроші" сообщил, что Антимонопольный комитет разрешил компании "ДТЭК Нефтегаз", которая принадлежит олигарху Ринату Ахметову, купить акции "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго".

Газодобывающая компания "ДТЭК Нефтегаз" входит в энергетический холдинг ДТЭК, который является частью финансово-промышленной группы СКМ, принадлежащей Ринату Ахметову.



