Сценарный план, который Луценко втюхал Джулиани, покажу в понедельник, - Лещенко

Об этом он сообщил у себя в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Так, комментируя недавние интервью Джулиани на канале Fox News, Лещенко заявил, что тот использовал озвученные генпрокурором Луценко фейки, включая историю о том, что Лещенко якобы осужден в Украине за вмешательства в выборы в США.

"Речь идет о решении продажного Окружного админсуда Киева, по иску продажного Розенблата (нардепа от БПП. - Ред.). И этот суд вообще не должен был принимать это дело к рассмотрению, потому что права Розенблата никак ущемлены не были. Но они приняли иск и постановили, что я вмешивался в выборы. Только Луценко не сказал Джулиани, что решение не вступило в законную силу, мной подана апелляция, и она назначена на понедельник. А до апелляции никакого решения суда нет в природе, потому что исполнение решения остановлено", - пояснил нардеп.

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В связи с этим он пригласил всех журналистов, украинских и западных, на это заседание суда, по итогам которого пообещал дать брифинг и продемонстрировать: "сценарный план, который Луценко втюхал Джулиани; полную страницу из черной бухгалтерии Партии регионов с фамилией Манафорта; другие интересные подробности".

"Начало суда: 11:20, улица Московская, 8, корпус 30. Судья Губская", - уточнил Лещенко.

Напомним, накануне стало известно о визите личного адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в Киев для встречи с новоизбранным президентом Зеленским. По данным The New York Times, адвокат Трампа хотел убедить Зеленского провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, а также продолжить расследование о вмешательстве в президентские выборы США в 2016 году, чтобы помочь Трампу в его президентской кампании 2020 года. Но после того, как о визите стало известно, американские политики-демократы набросились на Джулиани с яростной критикой, в результате чего он принял решение отменить визит.