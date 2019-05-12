Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
12.05.19 16:58

Депутаты Днепропетровского облсовета требуют от Рады провести инаугурацию Зеленского 19 мая

Представители депутатских фракций в Днепропетровском областном совете обратились к Верховной Раде с требованием назначить инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на 19 мая.

Депутаты Днепропетровского облсовета требуют от Рады провести инаугурацию Зеленского 19 мая

Их обращение опубликовано на сайте Днепропетровского облсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы, уполномоченные представители депутатских фракций в Днепропетровском областном совете VII созыва, глубоко обеспокоены ситуацией с несоблюдением Верховной Радой Украины конституционных прав и свобод граждан", – сказано в обращении.

Депутаты напоминают, что мандат доверия Зеленскому превысил все результаты волеизъявлений предыдущих лет – за него проголосовали 73,22% участников голосования.

Читайте на Цензор.НЕТ: Раньше День жертв политических репрессий "не мешал" празднованию Дня Европы, а для инаугурации Зеленского "морализаторам" 19 мая стало плохим, - Герус

По мнению депутатов облсовета, то, что парламент до сих пор не назначил дату инаугурации Зеленского, является пренебрежением гарантированных Конституцией Украины прав и свобод граждан.

"Требуем от депутатов Верховной Рады Украины:

  1. Принять все меры для ускорения инаугурации новоизбранного Президента Украины в соответствии с требованиями Закон Украины "О выборах Президента Украины".
  2. Немедленно прекратить всякие инсинуации вокруг президентских полномочий до вступления в должность вновь избранного Президента Украины.
  3. Следуя положениям статьи 87 Закона Украины "О выборах Президента Украины", а также положений пункта 2 Постановления Верховной Рады Украины от 14 декабря 2004 года № 2227-IV "О порядке проведения торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги новоизбранным Президентом Украины" – на 19 мая 2019 назначить торжественное заседание Верховной Рады Украины, на котором состоится инаугурация новоизбранного Президента Украины", – сказано в обращении.

Также на Цензор.НЕТ: Вятрович напомнил, что 19 мая - День памяти жертв политических репрессий

Напомним, ранее избранный президент Владимир Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.

Всего в парламенте зарегистрированы 5 постановлений, касающихся даты проведения инаугурации. В трех из них инаугурацию предлагается провести 19 мая. Другие предложенные даты – 20 мая и 1 июня.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100