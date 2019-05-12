Депутаты Днепропетровского облсовета требуют от Рады провести инаугурацию Зеленского 19 мая

Их обращение опубликовано на сайте Днепропетровского облсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы, уполномоченные представители депутатских фракций в Днепропетровском областном совете VII созыва, глубоко обеспокоены ситуацией с несоблюдением Верховной Радой Украины конституционных прав и свобод граждан", – сказано в обращении.

Депутаты напоминают, что мандат доверия Зеленскому превысил все результаты волеизъявлений предыдущих лет – за него проголосовали 73,22% участников голосования.

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По мнению депутатов облсовета, то, что парламент до сих пор не назначил дату инаугурации Зеленского, является пренебрежением гарантированных Конституцией Украины прав и свобод граждан.

"Требуем от депутатов Верховной Рады Украины:

Принять все меры для ускорения инаугурации новоизбранного Президента Украины в соответствии с требованиями Закон Украины "О выборах Президента Украины". Немедленно прекратить всякие инсинуации вокруг президентских полномочий до вступления в должность вновь избранного Президента Украины. Следуя положениям статьи 87 Закона Украины "О выборах Президента Украины", а также положений пункта 2 Постановления Верховной Рады Украины от 14 декабря 2004 года № 2227-IV "О порядке проведения торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги новоизбранным Президентом Украины" – на 19 мая 2019 назначить торжественное заседание Верховной Рады Украины, на котором состоится инаугурация новоизбранного Президента Украины", – сказано в обращении.

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Напомним, ранее избранный президент Владимир Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.

Всего в парламенте зарегистрированы 5 постановлений, касающихся даты проведения инаугурации. В трех из них инаугурацию предлагается провести 19 мая. Другие предложенные даты – 20 мая и 1 июня.