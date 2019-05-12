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12.05.19 17:31

Нардеп Ирина Геращенко пообещала защитить палатку "Все для победы" в Харькове

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Геращенко сообщила, что в ближайшее время проведет депутатский прием в волонтерской палатке "Все для перемоги" на площади Свободы в Харькове.

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Об этом она написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Ко мне обратились харьковские волонтеры и активисты с предложением обустроить в палатке, в которой все эти 5 лет собирали гуманитарку на фронт, мою депутатскую общественную приемную. Для меня это честь. Дала согласие. И в ближайшее время проведу там личный депутатский прием. Нет реваншу", – написала Геращенко.

Палатка "Все для победы" стоит на площади Свободы в Харькове со времени Революции достоинства и начала боевых действий на востоке Украины. Возле палатки в разное время проводили патриотические акции, собирали помощь участникам боевых действий, переселенцам. Также она является местом напоминания о боевых действиях на Донбассе.

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8 мая на сайте Харьковского горсовета была обнародована петиция о сносе палатки "Все для победы". Ее публично поддержал мэр города Геннадий Кернес.

11 мая на палатке появилось предписание о сносе.

12 мая состоялась акция против сноса палатки волонтеров "Все для победы". Около 1000 человек прошли шествием по центру Харькова, требуя от властей отменить предписание о сносе палатки.

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