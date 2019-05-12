Батькивщина поддерживает проведение инаугурации Зеленского 19 мая, - Соболев

Об этом заместитель председателя депутатской фракции "Батькивщины" Сергей Соболев заявил в комментарии "УНН", информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, чем быстрее Президент приступит к исполнению своих полномочий, тем стабильнее будет ситуация в стране и снаружи. Мы (политическая партия ВО "Батькивщина". – Ред.) поддерживаем ту дату, которая является ближайшей. Девятнадцатого – значит, будет 19", – сказал Соболев.

Ранее УНН обратился к представителям различных фракций с информацией о том, какую дату они будут поддерживать. Большинство фракции заявили, что еще не проводили заседаний по формированию единого официальной позиции, однако, например, во фракции Радикальной партии не считают уместной дату 19 мая.

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Фракция "Народный фронт" планирует провести свое заседание, на котором определится с позицией, 13 мая.

Представитель БПП, народный депутат Украины Александр Сугоняко, зарегистрировал постановлений о проведении инаугурации 1 июня.

В то же время во фракции "Самопомощь" и в депутатской группы "Воля народа", не видят смысла в затягивании назначения инаугурации.

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Напомним, ранее избранный президент Владимир Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.

Всего в парламенте зарегистрированы 5 постановлений, касающихся даты проведения инаугурации. В трех из них инаугурацию предлагается провести 19 мая. Другие предложенные даты – 20 мая и 1 июня.