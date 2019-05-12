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12.05.19 19:11

Апаршин будет советовать Зеленскому назначить нового министра обороны

Советник избранного президента Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин готов рекомендовать назначить нового министра обороны. Фамилий кандидатов он при этом не назвал, но сказал, что Гриценко советовать не будет.

Апаршин будет советовать Зеленскому назначить нового министра обороны

Об этом Апаршин рассказал в интервью "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.

"Я общаюсь с господином Полторак", – сказал Апаршин в ответ на вопрос о том, как он видит возможность сотрудничества при президенте Владимира Зеленского с министром обороны Степаном Полтораком и начальником Генштаба Виктором Муженко.

При этом Апаршин отказался прокомментировать шансы Полторака остаться министром, потому что это решение должен будет принять президент.

"Если ко мне будут вопросы, что делать с господином Полтораком, я думаю, что я точно посоветую новому президенту найти нового кандидата на должность министра обороны", – сказал Апаршин.

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На вопрос, есть ли у него перечень кандидатов, он заметил, что это не относится к его компетенции.

"Вы как себе представляете – я с утра до вечера сижу с Зеленским и ему советую? Я эксперт по вопросам безопасности и обороны. Завтра возникнет вопрос, и господин президент захочет получить более подробную информацию о кадровых назначениях. Я ему выскажу свою позицию, но это не значит, что он мою позицию воспримет", – сказал Апаршин.

Кроме этого, советник Зеленского отметил, что не видит министром обороны Анатолия Гриценко.

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"Я думаю, что Анатолий Гриценко уже не министр обороны, он уже поднялся с этого уровня. Но это был лучший министр обороны всех времен. Я это утверждаю и могу это доказать. Гриценко сам знает, где он должен быть и чем заниматься. Его партия пойдет на выборы в парламент", – добавил он.

По просьбе журналистов назвать конкретную фамилию Апаршин заявил, что не скажет, потому что любой потенциальный кандидат в "будущем условно может стать "наркоманом".

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