Апаршин будет советовать Зеленскому назначить нового министра обороны

Об этом Апаршин рассказал в интервью "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.

"Я общаюсь с господином Полторак", – сказал Апаршин в ответ на вопрос о том, как он видит возможность сотрудничества при президенте Владимира Зеленского с министром обороны Степаном Полтораком и начальником Генштаба Виктором Муженко.

При этом Апаршин отказался прокомментировать шансы Полторака остаться министром, потому что это решение должен будет принять президент.

"Если ко мне будут вопросы, что делать с господином Полтораком, я думаю, что я точно посоветую новому президенту найти нового кандидата на должность министра обороны", – сказал Апаршин.

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На вопрос, есть ли у него перечень кандидатов, он заметил, что это не относится к его компетенции.

"Вы как себе представляете – я с утра до вечера сижу с Зеленским и ему советую? Я эксперт по вопросам безопасности и обороны. Завтра возникнет вопрос, и господин президент захочет получить более подробную информацию о кадровых назначениях. Я ему выскажу свою позицию, но это не значит, что он мою позицию воспримет", – сказал Апаршин.

Кроме этого, советник Зеленского отметил, что не видит министром обороны Анатолия Гриценко.

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"Я думаю, что Анатолий Гриценко уже не министр обороны, он уже поднялся с этого уровня. Но это был лучший министр обороны всех времен. Я это утверждаю и могу это доказать. Гриценко сам знает, где он должен быть и чем заниматься. Его партия пойдет на выборы в парламент", – добавил он.

По просьбе журналистов назвать конкретную фамилию Апаршин заявил, что не скажет, потому что любой потенциальный кандидат в "будущем условно может стать "наркоманом".