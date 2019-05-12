Почетное консульство Украины открылось на Сардинии, - Климкин

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В эти дни на Сардинии много важных событий и полезных знакомств. Торжественно открыли Почетное консульство Украины в городе Кальяри. Украины и украинского здесь становится все больше в политическом, экономическом, а главное - в человеческом измерении. И это, безусловно, очень радует", - написал Климкин.

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В местном парке Монте-Карло, по его словам, несколько лет назад установили первый в Западной Европе памятник жертвам Голодомора в Украине (1932-1933 гг.).

"Скульптура олицетворяет пять женских фигур, пять колосков. На их лицах запечатлены страдания и боль, и вместе с тем - сила и достоинство. Автор монумента сардинский скульптор Армандо Лекко сумел соединить украинский и местный колорит, выбрав для работы типичный для этих краев камень - желтый трахит, что, по замыслу художника, символизирует цвет пшеницы", - рассказал министр.

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Также он добавил, что "остается еще немного времени подписать Петицию на сайте немецкого бундестага о признании Голодомора геноцидом украинского народа".

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