Первый миллион лекарств выдали по электронным рецептам за месяц, - Супрун

Это свидетельствует о том, что лекарства для Украинской стали еще доступнее, а врачи и пациенты охотно ими пользуются, пишет в Facebook и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, передает Цензор.НЕТ.

"С апреля программа "Доступные лекарства" перешла под администрирование Национальной службы здоровья Украины. Благодаря электронной системе теперь можно отслеживать любую информацию о программе "Доступные лекарства" - даже когда точно и где было отпущено лекарство", - отмечает чиновница.

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Она напоминает, что программа "Доступные лекарства" работает уже два года.

"Украинцы с болезнями сердца, диабетом и астмой получают препараты или полностью бесплатно, или с небольшой доплатой. В этом году мы расширили перечень препаратов до 258. Из них 64 являются бесплатными для пациентов, другие они могут получить с небольшой доплатой. Благодаря просмотру перечня препаратов программы, производители снизили цены на 37 торговых наименований лекарственных средств. Наибольшее снижение цены на препарат достигло 45%", - сообщил Супрун.

Граждане воспользовались программой уже более 35 миллионов раз.

"За первый год работы программы количество пациентов с нормализованным сахаром при диабете 2 типа увеличилось. Количество вызовов скорой помощи с подозрением на инсульт или инфаркт уменьшилось. В целом было на 17 тысяч меньше вызовов скорой. Еще не все пациенты смогли в полной мере ощутить преимущества электронных рецептов. К примеру, бывают ситуации, когда пациентов в аптеках просят переписывать рецепты от руки. Такие просьбы - нарушение. Работаем над совершенствованием программы, чтобы всем было удобно и комфортно ею пользоваться", - резюмирует Супрун.

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