Двое граждан Украины пытались ввезти в Польшу необработанного янтаря на 5 тыс. евро

По словам пресс-секретаря Палаты налоговой администрации в Ряшеве Эдите Хабовской, семь камней янтаря незаконно перевозили двое граждан Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

При контроле польские таможенники обнаружили, что в одежде путешественников скрыты необработанные камни. Янтарь, рыночная цена которого составила почти 5 тыс. евро, намеревались продать в Малопольском воеводстве.

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Против подозреваемых в контрабанде мужчин открыли производство. Оба гражданина Украины должны уплатить в общем штраф в размере 3 тыс. злотых (около 700 евро).

По словам Хабовской, в 2018 году во время контроля в польско-украинских пограничных пунктах пропуска в Подкарпатском воеводстве выявлено свыше 700 кг нелегального янтаря. Рекорд зарегистрирован в октябре 2018 года. Тогда польские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза из Украины в Польшу 275 кг необработанного янтаря.

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