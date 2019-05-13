Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
13.05.19 00:53

Около 75 тысяч российских военных находятся в оккупированных Крыму и части Донбасса, - Наев

В оккупированном Крыму находятся 40 тысяч российских военных, на неподконтрольных территориях Донбасса - еще 35 тысяч.

Около 75 тысяч российских военных находятся в оккупированных Крыму и части Донбасса, - Наев

Об этом в интервью ТСН заявил бывший командующий Объединенных сил Сергей Наев, передает Цензор.НЕТ.

"В Крыму 40 тысячвоенных, в ОРДЛО - 35 тысяч. В ОРДЛО россияне занимают все руководящие военные должности и входят в состав подразделений так называемого точечного действия. Спецподразделения, инструкторы из России. Их там вообще от 2100 до 2300 человек. А в "рядах армий" находятся около 11 тысяч российских граждан (это еще до выдачи паспортов), а остальной личный состав - местные жители", - подчеркнул Наев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Непосредственно военное действие по освобождению Донбасса займет меньше суток, - Наев

Кроме того, по его словам, то, что командиров так называемых 1-го армейского корпуса (Донецк. - Ред.) или 2-го армейского корпуса (Луганск. - Ред.) ВС РФ не афишируют, есть частичным подтверждением того, что на этих должностях - кадровые российские генералы.

При этом Наев отметил, что кадровые офицеры РФ по-разному воспринимают свое назначение в ОРДЛО.

"Высший руководящий состав, генералы, понимают, что движения фронта не будет, поэтому они спокойно сидят на своих должностях. А среди младшего офицерского состава не очень хорошие настроения", - отметил он.

Также читайте: С начала суток враг 11 раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ООС

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100