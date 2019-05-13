Понятие "применение меры пресечения" охватывает не только избрание меры пресечения, но и случаи его изменения, - ВС

Такой вывод сделала коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, рассмотрев кассационную жалобу лица на постановление апелляционного суда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВС. По мнению жалобщика, суд апелляционной инстанции, в частности, существенно нарушил требования уголовного процессуального закона, что привело к ограничению доступа к правосудию в связи с нарушением права лица на обжалование постановления следственного судьи об изменении меры пресечения.

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Согласно постановлению следственного судьи, в местный суд обратился следователь по ходатайству об изменении меры пресечения подозреваемому с личного обязательства на содержание под стражей в связи с совершением последним уголовных правонарушений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

При этом, удовлетворяя ходатайство следователя частично, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако, несмотря на невыполнение подозреваемым возложенной на него обязанности, суд изменил меру пресечения в виде личного обязательства на домашний арест.

Апелляционный суд отказал в открытии производства по апелляционной жалобе лица на упомянутое постановление следственного судьи на основании, что такая жалоба подана на судебное решение, которое не подлежит обжалованию в апелляционном порядке с учетом положений ст. 309 Уголовно-процессуального кодекса Украины, поскольку подозреваемому была изменена мера пресечения, а не применены к нему меру пресечения.

ККС ВС удовлетворил кассационную жалобу лица, учитывая следующее.

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Нормами процессуального закона установлен исчерпывающий перечень постановлений следственного судьи, которые могут быть обжалованы в апелляционном порядке (ст. 309 УПК Украины). В этот перечень, в частности, входят соответствующие постановления следственного судьи о применении мер обеспечения уголовного производства, в том числе о применении меры пресечения в виде домашнего ареста.

В указанном уголовном производстве следственный судья удовлетворил ходатайство следователя частично и в соответствии с положениями ст. 181 УПК Украины изменил подозреваемому меру пресечения, применив к нему вместо личного обязательства другую меру пресечения - домашний арест. При этом в резолютивной части судебного решения правильно разъяснен порядок и сроки его обжалования.

Таким образом, апелляционный суд, отказывая в открытии производства по апелляционной жалобе, неправильно применил положения ст. 309 УПК Украины, пришел к необоснованному выводу об отсутствии у подозреваемого права на апелляционное обжалование постановления следственного судьи, что привело к произвольному ограничения его права на доступ к суду.

Исходя из системного анализа положений ст. 309 УПК Украины и учитывая требования ст. 181 УПК Украины, ВС пришел к выводу, что понятие "применение меры пресечения" охватывает не только избрание меры пресечения, но и случаи его изменения, когда суд избирает другую меру.

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Таким образом, следственный судья, постановив решение об изменении меры пресечения с личного обязательства на домашний арест, фактически применил меру пресечения в виде домашнего ареста. Такое решение следственного судьи может быть обжаловано в апелляционном порядке, поэтому право подозреваемого на его обжалование было незаконно ограничено апелляционным судом.

ВС отменил постановление апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.