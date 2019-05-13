Квалифоценивание судей Окружного административного суда Киева, не явившихся 17 апреля по состоянию здоровья, переносили дважды, - ВККСУ

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ВККСУ, передает Цензор.НЕТ.

В частности, сообщается, что квалифоценивание судей Окружного административного суда города Киева на соответствие занимаемой должности назначены решениями от 20 октября 2017 года и 7 июня 2018 года. Первые девять судей сдали экзамен 2 марта 2018 года. Остальные 39 должны были явиться 16 и 27 июля 2018 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 34 судьи, включая выносивших решение по "Приватбанку", внезапно заболели и не явились на квалификационное оценивание ВККСУ

Однако в Комиссию было направлено письмо от председателя Окружного административного суда города Киева П. Вовка о переносе периода проведения оценки судей этого суда "в связи с чрезмерным уровнем их нагрузки в этот период, а также предупреждением случаев нарушения прав и законных интересов участников административных дел, рассмотрение которых осуществляется в соответствующем суде, из-за необходимости подготовки судей к экзамену" и экзамен перенесли.

Решением Комиссии от 26 марта 2019 года определена 37 судьям Окружного административного суда города Киева дата сдачи экзамена 17 апреля 2019 года, но 2 апреля в ВККСУ снова было направлено письмо от председателя Окружного административного суда города Киева П. Вовка аналогичного содержания.

Тем не менее, 17 апреля 2019 года для сдачи экзамена явились семь судей Окружного административного суда города Киева: Татьяна Балась, Оксана Головань, Ярослава Добрянская, Владимир Донец, Дмитрий Костенко, Игорь Смолий, Андрей Федорчук.

Остальные 30 судей окружного административного суда города Киева для сдачи экзамена 17 апреля 2019 года не явились на основании временной нетрудоспособности, подтвержденной копиями соответствующих документов.

Также читайте: Совет судей планирует проверку Окружного админсуда Киева из-за неявки судей на оценивание, - заявление

Решением Комиссии от 8 мая 2019 года указанным 30 судьям причины неявки на экзамен признаны уважительными и назначена сдача экзамена на 21 мая 2019 года.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка". После этого Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны о возможных угрозах вследствие признания незаконным национализации "Приватбанка".