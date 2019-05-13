Информация о подготовке к выдаче паспортов поступила за 3,5 месяца, - Наев

Бывший командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев знал о подготовке к выдаче российских паспортов еще за три с половиной месяца до начала процесса. Он заявил об этом в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.
"О подготовке к выдаче паспортов я имел информацию за 3,5 месяца. Они собирали информацию, определяли очередность выдачи. В первую очередь документ должны были получить руководители, потом все руководство "армий" врага", – заявил он.
Наев считает, что упрощение процедуры получения российского гражданства для жителей временно оккупированного Донбасса – это военно-политическая акция России.
"Российская Федерация показывает, что "мы рядом и мы вмешиваемся в дела Украины", якобы таким образом показывая свое превосходство. С военной точки зрения, если население будет состоять из российских граждан, существует угроза, что Россия захочет их "защитить" не только политическим путем", – заявил он.
Оккупанты планируют проводить наступательные действия, отметил бывший командующий ООС.
"Такие планы у врага есть. Мы знаем угрожающие направления на линии соприкосновения, и таких направлений более 10", – сказал Наев.
Украинские военнослужащие постоянного готовы реагировать на всех этих направлениях, добавил он.
Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
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Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.
В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.
В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.
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29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.
В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.
1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.