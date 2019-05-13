Информация о подготовке к выдаче паспортов поступила за 3,5 месяца, - Наев

Бывший командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев знал о подготовке к выдаче российских паспортов еще за три с половиной месяца до начала процесса. Он заявил об этом в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.



"О подготовке к выдаче паспортов я имел информацию за 3,5 месяца. Они собирали информацию, определяли очередность выдачи. В первую очередь документ должны были получить руководители, потом все руководство "армий" врага", – заявил он.



Наев считает, что упрощение процедуры получения российского гражданства для жителей временно оккупированного Донбасса – это военно-политическая акция России.

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"Российская Федерация показывает, что "мы рядом и мы вмешиваемся в дела Украины", якобы таким образом показывая свое превосходство. С военной точки зрения, если население будет состоять из российских граждан, существует угроза, что Россия захочет их "защитить" не только политическим путем", – заявил он.



Оккупанты планируют проводить наступательные действия, отметил бывший командующий ООС.



"Такие планы у врага есть. Мы знаем угрожающие направления на линии соприкосновения, и таких направлений более 10", – сказал Наев.



Украинские военнослужащие постоянного готовы реагировать на всех этих направлениях, добавил он.

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Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

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29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.