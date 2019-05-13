Выборы в Европарламент: не исключены манипуляции со стороны РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщают издания медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland в понедельник, 13 мая.

"Мы не должны допустить искажения итогов выборов ни в одном государстве - члене ЕС", - сказала она.

Юрова назвала намеченные на 23-26 мая выборы "судьбоносными для Европы".

Целью организованных из-за рубежа кампаний по дезинформации является поддержание и усиление существующей в обществе поляризации, отметила еврокомиссар.

"Мы переживаем цифровую гонку вооружений. Европа должна адаптироваться к этому", - добавила она.

Между тем рабочие группы по стратегическим коммуникациям (StratCom) внутри Европейской службы внешнеполитической деятельности занимаются выявлением дезинформации со стороны России. Так, рабочая группа "Восток" (East StratCom) анализирует российские СМИ, чтобы обнаружить подобные материалы.

В свою очередь, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс также предупредил ЕС о возможном российском влиянии. "Европе следует быть настороже", - цитируют литовского министра издания Redaktionsnetzwerk Deutschland.

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Линкявичюс назвал выборы в парламент Евросоюза испытанием, которое продемонстрирует, работает ли механизм защиты от манипуляции результатами голосования. "Нельзя быть наивными. Москва пытается создать в ЕС устойчивую нестабильность и пользоваться этим в собственных интересах", - подчеркнул глава МИД Литвы.

Между тем, американская газета The New York Times пишет о распространении дезинформации с сайтов и аккаунтов в соцсетях, которые связаны с Россией или ультраправыми европейскими движениями. Это способствует разобщению и усиливает недоверие к центристским партиям, которые занимали правящие позиции на протяжении десятилетий, отмечает издание.

По мнению экспертов ЕС, новые попытки по своей тактике во многом похожи на прежние аналогичные действия России - в частности, вмешательство в выборы президента США в 2016 году. Среди выявленных примеров - аккаунты в Facebook, Twitter и группы в WhatsApp, публикующие фейки о Евросоюзе и НАТО, а также искажающие ряд тем - например, миграцию.

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Цель подобных действий - "больше чем просто выборы", считает бывший аналитик Федерального бюро расследований Дэниел Джонс. Она заключается в "подрыве нашей веры в институты и саму демократию", полагает эксперт. По мнению Джонса, дезинформаторы стремятся "разрушить все, что было построено после Второй мировой войны".

Выборы в парламент Европейского Союза пройдут в странах ЕС с 23 по 26 мая. В Германии, как и в большинстве государств Евросоюза, граждане проголосуют в воскресенье, 26 мая.