Ни лишение прав, ни 10 тыс. грн штрафа за управление авто в состоянии опьянения многих украинцев не пугают, - Билошицкий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом с интервью УНИАН рассказал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его словам, в период праздников меняется конъюнктура и вообще ситуация на дорогах страны.

"Прежде всего, в определенные дни увеличивается транспортный поток. Многие люди едут за границу, к родственникам и друзьям. Соответственно, на трассах международного и национального значения увеличивается транспортный поток. И это имеет свою проблематику. Также увеличивается количество правонарушений определенных видов, например, управление в состоянии опьянения. Это происходит в течение праздничного периода, несмотря на предыдущие объявления, что полиция будет проводить профилактические мероприятия. Например, с 26 апреля по 6 мая (за такой короткий период) было зафиксировано 3200 случаев управления в состоянии опьянения. И это только зарегистрировано, поэтому можно только представить масштабы проблемы", - сообщил он.

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Вместе с тем, он выразил убеждение в том, что одного полицейского контроля мало, также мало и только повышенной ответственности: "Она сейчас уже не маленькая, в 2016 году повысили, и теперь за совершение этого правонарушения впервые - 10200 гривен штраф и лишение права управления сроком на один год. Но даже такая достаточно серьезная ответственность, как видим, многих не пугает".

Говоря о том, почему же в Украине все равно сохраняется плохая культура вождения он отметил, что "в головах большинства людей есть определенные, не хочу говорить "традиции", скорее, представление по аспектам безопасности дорожного движения. Почему-то у нас для многих считается нормальным перебежать дорогу через три-четыре полосы, перепрыгнуть через отбойник, потому что "мне здесь надо"...".

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