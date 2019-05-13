За прошедшую неделю огонь унес жизни 27 жителей Украины, на водных объектах погибли 14 человек, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 192 чрезвычайных события. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 48 человек.

Ликвидировано 762 пожара, спасены на пожарах 42 человека и не допущено уничтожение огнем 312 зданий и 41 ед. техники. На пожарах погибли 27 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 588 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 284 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 692 взрывоопасных предмета.

В течение недели на водных объектах погибли 14 человек.