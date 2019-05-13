ГПУ расследует возможное вмешательство президента, глав Минюста и НБУ в деятельность судей по делу "Приватбанка", - суд

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Окружного админсуда Киева.

"По результатам рассмотрения заявления судей Окружного административного суда города Киева Генеральная прокуратура Украины внесла сведения в ЕРДР и начала досудебное расследование по факту возможного вмешательства в деятельность судей высшими должностными лицами государства во время заседания СНБО 18 апреля 2019 года. В частности, речь идет о признаках уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 376 УК Украины", - отметила пресс-служба суда.

Часть 2 статьи 376 Уголовного кодекса Украины предусматривает вмешательство в деятельность судебных органов.

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.

23 апреля судьи коллегии Окружного административного суда Киева, которая приняла решение о признании незаконной национализацию "Приватбанка", обратились к председателю Высшего совета правосудия с заявлениями о вмешательстве в их деятельность, а также к главам ГПУ и ГБР с заявлениями о совершении уголовного правонарушения. Судьи просили начать досудебное расследование в отношении главы государства Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя НБУ Якова Смолия.

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