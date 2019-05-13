Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
13.05.19 10:34

Сегодня суд рассмотрит дело в отношении Зеленского

Оболонский районный суд Киева сегодня, 13 мая, рассмотрит административное дело в отношении новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

зе

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая информация содержится в расписании суда на 13 мая.

Заседание назначено на 12:45.

Суд рассмотрит дело в отношении Зеленского за нарушение ограничений предвыборной агитации.

Председательствующим судьей будет Владислав Девятко, известный тем, что рассматривал дело бывшего президента Виктора Януковича.

Сегодня суд рассмотрит дело в отношении Зеленского 01

Напомним, 21 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский на избирательном участке показал на камеры бюллетень с крестиком напротив своего имени. Полиция вручила Зеленскому админпротокол за демонстрацию заполненного бюллетеня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Куй железо, пока горячо", - команда Зеленского собирает "лайки" под "видеопетицией" о роспуске ВР. ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100