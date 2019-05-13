Сегодня суд рассмотрит дело в отношении Зеленского

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая информация содержится в расписании суда на 13 мая.

Заседание назначено на 12:45.

Суд рассмотрит дело в отношении Зеленского за нарушение ограничений предвыборной агитации.

Председательствующим судьей будет Владислав Девятко, известный тем, что рассматривал дело бывшего президента Виктора Януковича.

Напомним, 21 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский на избирательном участке показал на камеры бюллетень с крестиком напротив своего имени. Полиция вручила Зеленскому админпротокол за демонстрацию заполненного бюллетеня.

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