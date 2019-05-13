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13.05.19 11:27

Суд возобновил расследование в отношении экс-министра здравоохранения Богатыревой

Голосеевский районный суд Киева возобновил заочное досудебное расследование уголовного производства в отношении бывшего вице-премьер-министра, экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой.

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом говорится в материалах суда.

Расследование в отношении Богатыревой было приостановлено еще в конце 2017 года решением следователя Басова. В 2018 году в связи с направлением Генеральной прокуратурой в Генеральную прокуратуру Кубы запроса об оказании международной правовой помощи по указанному делу, досудебное расследование было повторно приостановлено.

После этого в суд поступила жалоба адвоката Богатыревой, в которой он просил отменить постановление следователя о приостановлении расследования и 24 апреля суд ее удовлетворил.

В отношении Богатыревой расследуется дело о завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

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Напомним, ГПУ обжаловала отказ Интерпола осуществлять розыск бывшего министра здравоохранения Украины Раисы Богатыревой.

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