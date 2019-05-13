Кернес - ненаказанное зло, которое сегодня мстит майдановцам, - Березюк

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на Согласительном совете сказал глава фракции "Самопомич" в Верховной Раде Олег Березюк.

"Сегодня возвращается ненаказанное зло. Геннадий Кернес и его приспешники не были наказаны, потом стали главными агитаторами еще действующего президента. А сегодня они хотят снести волонтерскую палатку в Харькове", - сказал он.

Березюк отметил, что нужна перезагрузка власти.

"И по цимбалам, когда будет инаугурация. Разве это у вас доверие 73%?", - обратился он к коллегам.

Кроме того Березюк подчеркнул, что необходимо принять законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности и выборам по открытым спискам.

Напомним, палатка "Все для победы" стоит на площади Свободы в Харькове со времени Революции достоинства и начала боевых действий на востоке Украины. Возле палатки в разное время проводили патриотические акции, собирали помощь участникам боевых действий, переселенцам. Также она является местом напоминания о боевых действиях на Донбассе.

Также на Цензор.НЕТ: Вятрович пригрозил Кернесу тюрьмой и конфискацией имущества за возможное переименование проспекта в Харькове.

8 мая на сайте Харьковского горсовета была обнародована петиция о сносе палатки "Все для победы". Ее публично поддержал мэр города Геннадий Кернес.

11 мая на палатке появилось предписание о сносе.

12 мая состоялась акция против сноса палатки волонтеров "Все для победы". Около 1000 человек прошли шествием по центру Харькова, требуя от властей отменить предписание о сносе палатки.