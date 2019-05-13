Рада определит дату инаугурации Зеленского на этой неделе, - Парубий

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил председатель парламента Андрей Парубий, не уточнив при этом, в какой день состоится, голосование.

"На этой неделе мы должны рассмотреть постановления о назначении инаугурации. По состоянию на сегодня зарегистрировано пять постановлений, одно отозвано в субботу", - сказал спикер на заседании согласительного совета парламента.

Кроме того, по его словам, во вторник Верховная Рада рассмотрит ряд вопросов из блока топливно-энергетической политики, а также блок вопросов местного самоуправления и сферы образования.

В четверг спикер будет выносить на рассмотрение парламента блок вопросов реформы Верховной Рады и ратификацию международных договоров.

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