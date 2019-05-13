Все равно, когда Зеленскому дадут булаву, но лучше как можно скорее, - Тимошенко

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на Согласительном совете.

"Уже и Христос Воскрес, уже и 9 мая отпраздновали, а люди до сих пор не ощущают продвижения в том направлении, за которое они голосовали", - сказала она.

Тимошенко сообщила, что "Батькивщина" поддержит любой законопроект о дате инаугурации, однако отметила, что это должно произойти как можно быстрее.

"Не важно, когда дадут булаву. Важна полная перезагрузка власти", - уточнила она.

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При этом политик напомнила, что на текущий год запланированы рекордные валютные выплаты по внешнему долгу при этом по прогнозам рост экономики замедлился. По ее мнению, если останется нынешнее правительство, валютные выплаты и экономическая ситуация будут под угрозой.

Напомним, ранее избранный президент Владимир Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.

Всего в парламенте зарегистрированы 5 постановлений, касающихся даты проведения инаугурации. В трех из них инаугурацию предлагается провести 19 мая. Другие предложенные даты – 20 мая и 1 июня.