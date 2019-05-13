19 мая - День памяти жертв политических репрессий, поэтому инаугурация в этот день невозможна, - Бурбак

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказал на Согласительном совете в ВР руководитель фракции НФ Максим Бурбак.

Он напомнил, что в годы Большого террора в том числе были репрессированы работники Кривого Рога - малой родины новоизбранного президента Зеленского.

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Вместе с тем, Бурбак призвал коллег на текущей неделе поддержать законопроекты, которые будут вынесены на рассмотрение Рады.

В частности, Бурбак считает, что нужно как можно скорее решить все юридические вопросы по поводу уже принятого закона о языковой политике, чтобы Президент получил возможность его подписать.

Напомним, ранее избранный президент Владимир Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.

Всего в парламенте зарегистрированы 5 постановлений, касающихся даты проведения инаугурации. В трех из них инаугурацию предлагается провести 19 мая. Другие предложенные даты – 20 мая и 1 июня.