Последнее выездное заседание ВСК по делу Гандзюк пройдет в Северодонецке, - Борислав Береза

Об этом сообщил председатель ВСК, внефракционный народный депутат Борислав Береза, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это, наверное, предпоследнее выездное заседание. Последнее будет проведено в Северодонецке, возглавит его Ирина Геращенко (первый вице-спикер парламента. - Ред.), именно она хотела это сделать", - сказал Б.Береза в понедельник, открывая заседание ВСК в Харькове.

Он сообщил, что в ходе заседания в понедельник комиссия планирует заслушать информацию, касающуюся нападений на депутата Харьковского облсовета от партии "Самопомич", главу правления общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" (ХАЦ) Дмитрия Булаха и члена правления ХАЦ Евгения Лисичкина, а также гибели в пгт Эсхар активиста Николая Бычко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Неизвестные в Харькове избили депутата облсовета и антикоррупционера Дмитрия Булаха: "Ударили тяжелым предметом по голове сзади, после чего добивали ногами". ФОТО

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.