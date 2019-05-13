Порошенко готов в любой момент в рамках закона передать полномочия Зеленскому, - Ирина Луценко. ВИДЕО

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом во время Согласительного совета сказала представитель Президента в Раде Ирина Луценко.
"Президент Порошенко первым признал результаты выборов и первым поздравил Зеленского. Поэтому все пройдет в рамках закона", - подчеркнула Луценко.
Она напомнила, что дату инаугурации определяет парламент, и Президент как гарант Конституции будет действовать в соответствие с принятым парламентом законом.
При этом представитель "Батькивщины" Сергей Власенко протестовал против предоставления слова Ирине Луценко, так как суд признал это незаконным.
Парубий отметил, что на данное решение суда подана апелляция, поэтому выступление Луценко считает законным.