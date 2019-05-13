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13.05.19 12:07

Порошенко готов в любой момент в рамках закона передать полномочия Зеленскому, - Ирина Луценко. ВИДЕО

Действующий Президент Петр Порошенко готов в любой момент в рамках закона передать полномочия новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом во время Согласительного совета сказала представитель Президента в Раде Ирина Луценко.

"Президент Порошенко первым признал результаты выборов и первым поздравил Зеленского. Поэтому все пройдет в рамках закона", - подчеркнула Луценко.

Она напомнила, что дату инаугурации определяет парламент, и Президент как гарант Конституции будет действовать в соответствие с принятым парламентом законом.

При этом представитель "Батькивщины" Сергей Власенко протестовал против предоставления слова Ирине Луценко, так как суд признал это незаконным.

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Парубий отметил, что на данное решение суда подана апелляция, поэтому выступление Луценко считает законным.

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