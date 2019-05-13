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13.05.19 12:11

Канал Минобороны РФ "взял" комментарий у умершей 4 года назад артистки Образцовой

Телеканал "Звезда" взял комментарий о смерти Сергея Доренко у народной артистки СССР Елены Образцовой. Она якобы посетила несостоявшиеся похороны журналиста и пообщалась с прессой. При этом Елена Образцова умерла 12 января 2015 года.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь".

Материал "Образцова рассказала, на какие компромиссы шел Доренко в своей работе" появился на сайте телеканала в воскресенье, 12 мая.

Воскрешенная российскими телевизионщиками "Елена Образцова" рассыпается в комплиментах Доренко. Якобы тот был "настоящим бескомпромиссным журналистом", "высочайшим профессионалом", следующим всегда по прямой линии.

В тексте артистка "отметила", что Доренко руководствовался в своей профессиональной деятельности только правдой. "Низкий ему поклон и вечная память", - "добавила" она.

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Канал Минобороны РФ взял комментарий у умершей 4 года назад артистки Образцовой 01

На данный момент новость на сайте "Звезды" удалена, ее также нельзя найти в кэшах "Гугла" и "Яндекса", однако она есть в поисковой выдаче "Яндекса".

Канал Минобороны РФ взял комментарий у умершей 4 года назад артистки Образцовой 02

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