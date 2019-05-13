Парубий поручил срочно рассмотреть проекты постановлений об отмене голосования за языковой закон

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказал Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента.

"Я обращаюсь к Регламентному комитету с просьбой неотложно рассмотреть все постановления, которые поступили в аппарат Верховной Рады, чтобы мы завтра смогли отклонить эти постановления и, соответственно, иметь возможность подписать этот исторический закон", - сказал Парубий.

По его словам, необходимо "чем быстрее, тем лучше, отклонить постановления, которые блокируют подписание закона".

Парубий назвал "рейдерской" попытку заблокировать через суд подписание данного закона.

"Я хочу подчеркнуть, что широкий общественный резонанс не позволил этому сценарию осуществиться", - отметил спикер парламента.

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Напомним, 25 апреля 2019 Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", за который проголосовали 278 народных депутатов.

10 марта в Окружной административный суд Киева поступил иск от общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" о запрете подписывать закон о языке. Суд отказался удовлетворить заявление по иску Бережной.