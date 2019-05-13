Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
13.05.19 13:51

Порошенко 13-14 мая посетит Брюссель, чтобы подытожить свой вклад в продвижение евроинтеграционного курса Украины, - АП

Президент Украины Петр Порошенко 13-14 мая посетит с рабочим визитом Брюссель для участия в мероприятиях по случаю 10-й годовщины "Восточного партнерства".

порошенко

Как сообщает сайт президента, П.Порошенко выступит на конференции высокого уровня для лидеров институтов ЕС и стран "Восточного партнерства", передает Цензор.НЕТ.

"Глава государства планирует подытожить свой вклад в продвижение евроинтеграционного курса Украины за период своего президентства и очертить видение приоритетов отношений между Украиной и ЕС на ближайшие пять лет", - говорится в сообщении.

Во время визита П.Порошенко встретится с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Европейской народной партии Джозефом Долем, а также с главами государств и правительств ЕС и "Восточного партнерства".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз и шесть стран-партнеров, в том числе и Украина, отмечают 10-летие Восточного партнерства

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100