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13.05.19 13:57

Работы на Институтской начались без ведома следователя и прокурора, - Горбатюк

Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявляет, что работы по сооружению Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни на Аллее Героев Небесной Сотни (Институтской) начались без ведома следователя и прокурора, а следственные эксперименты до сих пор продолжаются и должны продолжаться не менее 2 недель.

Работы на Институтской начались без ведома следователя и прокурора, - Горбатюк

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Горбатюк рассказал "Громадскому" .

"Стало известно от музейщиков, что такое разрешение дала заместитель Генерального прокурора Стрижевская Анжела. Самого письма мы не видели и предоставлено оно без ведома следователя и прокурора, что незаконно, с признаками вмешательства в деятельность следователя и прокурора", - отметил Горбатюк.

Он добавил, что в настоящее время готовит письма к застройщику о приостановке работ до завершения следственных действий.

В то же время адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская сообщила, что уже сняли брусчатку непосредственно с места, которое ранее было установлено как место ранения одного из протестующих. В этом деле следственный эксперимент незавершен, и такое вмешательство делает невозможным его проведение в дальнейшем.

Напомним, сегодня, 13 мая, в центре Киева на Аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по сооружению Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции. На место работ прибыли министр культуры Евгений Нищук и директор Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло, которые отметили, что по их информации правоохранители уже завершили проведение всех экспертиз и проведение строительных работ согласовала замгенпрокурора Стрижевская.

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