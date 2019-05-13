Работы на Институтской начались без ведома следователя и прокурора, - Горбатюк

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Горбатюк рассказал "Громадскому" .

"Стало известно от музейщиков, что такое разрешение дала заместитель Генерального прокурора Стрижевская Анжела. Самого письма мы не видели и предоставлено оно без ведома следователя и прокурора, что незаконно, с признаками вмешательства в деятельность следователя и прокурора", - отметил Горбатюк.

Он добавил, что в настоящее время готовит письма к застройщику о приостановке работ до завершения следственных действий.

В то же время адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская сообщила, что уже сняли брусчатку непосредственно с места, которое ранее было установлено как место ранения одного из протестующих. В этом деле следственный эксперимент незавершен, и такое вмешательство делает невозможным его проведение в дальнейшем.

Напомним, сегодня, 13 мая, в центре Киева на Аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по сооружению Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции. На место работ прибыли министр культуры Евгений Нищук и директор Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло, которые отметили, что по их информации правоохранители уже завершили проведение всех экспертиз и проведение строительных работ согласовала замгенпрокурора Стрижевская.

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