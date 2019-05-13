Разрешение на акцию с палаткой "Все для победы" в Харькове действует до конца года, без его отмены судом снос невозможен, - Найем

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Мустафа Найем, который сегодня находится в Харькове на выездном заседании парламентской временной следственной комиссии по расследованию убийства Екатерины Гандзюк, передает Цензор.НЕТ.

"Скажу честно, меня приятно удивила позиция главы областного управления Национальной полиции Валерия Сокуренко. По его словам, у активистов есть все разрешения на проведение акции в центре города: активисты в рамках закона обратились к горсовету с заявкой на проведение акции. И у них есть все разрешения на проведение акции с 1 января до 31 декабря 2019. Запретить проведение акции или прекратить ее может только суд. Снести палатки коммунальными службами невозможно", - рассказал он.

Смотрите также: "Мы с ними по закону, а они с нами по понятиям": сотни людей вышли на митинг в Харькове против сноса волонтерской палатки "Все для победы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Найем отметил, что по словам Сокуренко, на месте проведения акции постоянно дежурят сотрудники полиции специального назначения и патрульной полиции, которые не допустят незаконных действий со стороны коммунальных служб.



"На мой вопрос, как поступят правоохранительные органы, в случае, если такое решение суда появится, господин Сокуренко дословно сообщил: "Палатки не мешают дорожному движению и не несут угрозу общественной безопасности. И учитывая все обстоятельства и общественный резонанс, я вас уверяю, такого решения суда не будет. Вчера в городе уже собрались тысяча людей, чтобы защитить палатку. И если суд все-таки захочет принять такое решение, я думаю, жители города Харькова смогут убедить его этого не делать", - сообщил нардеп.



Он добавил, что позицию Нацполиции поддержал прокурор области Юрий Данильченко и пообещал подать апелляцию в случае, если такое решение суда появится.

Читайте также: Нардеп Ирина Геращенко пообещала защитить палатку "Все для победы" в Харькове

8 мая на сайте Харьковского горсовета была обнародована петиция о сносе палатки "Все для победы". Ее публично поддержал мэр города Геннадий Кернес.

11 мая на палатке появилось предписание о сносе.

12 мая состоялась акция против сноса палатки волонтеров "Все для победы". Около 1000 человек прошли шествием по центру Харькова, требуя от властей отменить предписание о сносе палатки.



