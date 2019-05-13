За выдачу паспортов на Донбассе должны быть дополнительные санкции против РФ, - Линкявичюс

Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс выступает за введение санкций против России из-за решения об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов на оккупированном Донбассе. Об этом Линкявичюс сказал перед началом заседания Совета Европейского Союза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он подтвердил, что сегодня будет обсуждаться вопрос выдачи Россией паспортов украинцам на оккупированном Донбассе.

"Это является еще одним вопиющим нарушением международного права, и этот процесс паспортизации также проходил в Грузии", - сказал Линкявичюс.

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"Откровенно, мы согласились, что, если что-то пойдет не так, если нарушения международного права, международных обязательств и также нарушения наших соглашений с Россией продолжатся, - мы должны принять это во внимание и должны подумать над дополнительными мерами. Я верю, что должны быть дополнительные санкции", - подчеркнул Линкявичюс.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

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29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.