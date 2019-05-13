Розенблат был лишь инструментом Порошенко и Луценко. Он просто выполнял заказ, - Лещенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга, посвященного "Черной бухгалтерии "Партии регионов", Полу Манафорту и генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, сообщил народный депутат Сергея Лещенко.

"Сегодня было назначено заседание Апелляционного суда по иску Розенбрата, который в этом суде устанавливал факты вмешательства в американские выборы, что само по себе является комичным, поскольку окружной суд Киева не может такие факты устанавливать, а Розенблат не может такие иски подавать. Но он такие решения получил и сегодня должна была быть апелляция, но судья Губская, которая была главой коллегии по рассмотрению апелляции была назначена в Верховный Суд и заседание перенесено, будет сейчас новое автоределение дела, после чего будет назначены новые судьи-докладчики и уже в новом составе коллегии. После этого будет заседание суда уже в новом составе коллегии", - сообщил депутат.

Вместе с тем он отметил, что иск Розенблата в Окружной суд по фактам которые по его убеждению были вмешательством в американские выборы, но это был абсурд, поскольку Окружной суд Киева вообще не может рассматривать иски к народному депутату. Есть позиция Верховного Суда Украины о том, что административные суды не должны рассматривать иски к народным депутатам.

"Административные суды не должны рассматривать иск к народным депутатам и это важно понимать", - подчеркнул он.

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Кроме того, как отметил Лещенко, Розенблат подал иск с нарушением сроков давности: "Есть срок давности три месяца, но он подал через 15 месяцев и этот иск лежал в этом суде больше года. Он лежал с осени 17 года и в декабре 18-го, когда уже был задуман весь этот сценарий они приняли необходимое для, я бы сказал для клиентов Розенблата решение, потому что Розенблат был лишь инструментом, то есть он делал только то, что было нужно было его заказчикам - подавал иски, получал решения, а заказчиками были Администрация Президента и в ГПУ - то есть Порошенко и Луценко".

Права Розенблата не были нарушены никоим образом для того, чтобы подавать этот иск. Тем не менее это решение было принято, но на сегодняшний день не вступило законную силу. Оно на самом деле не несет никаких обязательств, не устанавливает никаких фактов, поскольку было обжаловано в апелляционном порядке.

"Это один из тех моментов о которых я говорю, когда говорю что Юрий Луценко ввел в заблуждение Джулиани и американский эстеблишмент,когда утверждает, что в Украине установлено судом вмешательство в американские выборы", - подчеркнул он.

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Ранее стало известно, что адвокат американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил визит в Украину, в ходе которого планировал встретиться с Владимиром Зеленским. Свое решение он объяснил тем, что в окружении новоизбранного президента есть враги Трампа, и враги США.