Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
13.05.19 15:35

Суд оштрафовал Зеленского на 850 грн за демонстрацию бюллетеня

Оболонский районный суд принял решение выписать штраф в размере 850 грн новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому из-за демонстрации бюллетеня во время голосования во втором туре выборов 21 апреля.

Суд оштрафовал Зеленского на 850 грн за демонстрацию бюллетеня

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", соответствующее решение принял судья Владислав Девятко.

Согласно решению суда, новоизбранный президент должен уплатить штраф в размере 850 гривен, а также судебный сбор – 384,40 гривен.

По словам представителей Владимира Зеленского, которые присутствовали на заседании, они еще не определились, будут ли подавать апелляцию.

Как сообщают "Українські новини", суд установил, что Зеленский осуществил агитацию, показав бюллетень вне законных сроков. Суд мотивировал это также тем, что Зеленский признал вину в своих пояснениях.

Напомним, 21 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский на избирательном участке показал на камеры бюллетень с крестиком напротив своего имени. Полиция вручила Зеленскому админпротокол за демонстрацию заполненного бюллетеня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня суд рассмотрит дело в отношении Зеленского

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100