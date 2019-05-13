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13.05.19 15:40

Украина пока не стала заложницей будущих выборов президента США, но такая угроза есть, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Украина пока не стала заложницей будущих президентских выборов в США, однако убежден, что такая перспектива – худшее, что может произойти с партнерством Украина - США.

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"Пока 100% не стала. Но каждый должен думать, что он делает. Такая угроза теоретически есть, практической я сегодня не вижу. Мы работаем, чтобы этого по определению не произошло. Если это произойдет, это самое худшее, что может случиться для нашего партнерства и дружбы с США", - сказал он журналистам в Брюсселе в понедельник, отвечая на вопрос о том, стала ли Украина заложницей президентских выборов в США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Комментируя отмену поездки в Украину личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, П.Климкин сказал: "Всегда есть какие-то люди, которые хотят играть в игры, не понимая, кто участники этих игр, какие правила".

Он добавил, что двухпартийный консенсус по поддержке Украины необходимо поддерживать.

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Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

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