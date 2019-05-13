Судьи Труханова жалуются на Холодницкого за бездеятельность и хамство

Соответствующее обращение опубликовано на сайте Высшего совета правосудия, информирует Цензор.НЕТ. Документ, подписанный судьями Малиновского районного суда Одессы, поступил в ВСП 8 марта.

Судьи Павел Черевко, Дмитрий Передерко и Виктор Корой считают, что руководитель САП Назар Холодницкий пытается "повлиять на авторитет судебной власти" и препятствует работе суда.

По их словам, судебное следствие в деле Труханова было закончено в начале апреля. После этого прокуроры захотели составить новый обвинительный акт – и до сих пор не могут это сделать.

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Начиная с 16 апреля прокуроры не являются в суд, утверждают жалобщики. Из-за этого пришлось отложить 5 заседаний.

При этом Холодницкий, как утверждают судьи, публично заявлял, что "будет согласовывать новое обвинение ровно столько, сколько ему нужно времени, чтобы изучить новое обвинение". А в деловой переписке отвечал на латыни.

"Как отмечали античные мудрецы "Suis quaeque temporibus" (всему свое время), а потому невозможно выполнить определенную работу быстрее, чем для этого нужно критически минимальное время, как бы кому этого не хотелось. И хоть суд будет назначать заседание ежедневно, это отнюдь не ускорит изучение нового обвинительного акта и его согласование прокурором высшего уровня, а наоборот отвлекает прокурора на написания этого и других писем, а судей – от рассмотрения не менее важных уголовных производств, которые годами не находят своего окончательного решения", – цитируют судьи письмо, подписанной Холодницким.

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Судьи просят генпрокурора Юрия Луценко и главу Высшего совета правосудия Владимира Говоруху отреагировать на "бездействие, которое подрывает авторитет правосудия" со стороны Холодницкого.

Жалобщики считают, что необходимо внести в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров представление о привлечении Холодницкого к ответственности.

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Напомним, 13 февраля 2018 года детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру Геннадию Труханову, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского голову Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры "Девелопмент Элит", которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

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Уже 15 февраля Соломенский районный суд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.