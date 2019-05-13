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13.05.19 16:10

Украина готова отказаться от минских соглашений, если Совет Европы снимет с РФ санкции, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина готова отказаться от соблюдения минских соглашений в случае, если некоторые европейские государства добьются снятия санкционного давления с РФ в Совете Европы.

Украина готова отказаться от минских соглашений, если Совет Европы снимет с РФ санкции, - Климкин

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал Климкин журналистам в Брюсселе в понедельник.

"Меня вчера много кто спрашивал, как будет Совет Европы (действовать в вопросе санкций к РФ, - Ред.). Я им честно сказал, что если вы пойдете так, как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что, во-первых, "Минска" у нас теперь нет, и, во-вторых, его убили не только в Москве, но и вы его последовательно", - сказал Климкин.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, его позиция была услышана партнерами из Франции, Германии, Нидерландов и других стран.

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