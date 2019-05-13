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13.05.19 16:14

"Луганск, Донецк и Симферополь, мы помним и молимся о вас", - религиозные лидеры Украины обратились к жителям оккупированных территорий. ВИДЕО

Лидеры основных религиозных общин Украины выступили с совместным обращением к жителям оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской области после встречи с новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским и призвали к прекращению боевых действий и примирению.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеоролик, в котором лидеры различных религиозных конфессий Украины обращаются к жителям оккупированных Крыма и Донбасса, размещен на странице Зеленского в соцсети Facebook

Среди обратившихся - почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет, глава УПЦ МП митрополит Онуфрий, глава УГКЦ Святослав (Шевчук), духовные лидеры мусульман Украины и представители Совета раввинов Украины.

Стоит отметить, что среди обратившихся нет главы ПЦУ Епифания. Напомним, недавно Филарет заявил, что Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским.

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