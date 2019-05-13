Миссия МВФ прибудет в Украину 21 мая

Об этом в ходе согласительного совета 13 мая сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Со следующей недели, с 21 мая, в Украину приезжает миссия МВФ работать на протяжении двух недель", – сказал он.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", миссия также может провести очередные консультации с Украиной относительно IV статьи устава МВФ.

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Как сообщалось, новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства должны быть предоставлены по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.